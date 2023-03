Tragedia all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca dove una bimba di 4 anni è morta dopo essere stata ricoverata per una febbre alta. Come riporta AgrigentoNotizie, la piccola sarebbe giunta nel nosocomio del comune agrigentino, accompagnata dai genitori per una febbre alta.

In ospedale con febbre alta: bimba di 4 anni muore qualche ora dopo

I medici hanno deciso il suo ricovero nel reparto di pediatria dove, stando a quanto è emerso, il quadro clinico è peggiorato fino al sopraggiungere del decesso. I genitori della piccina hanno presentato una denuncia ai carabinieri ed è subito stata aperta un’inchiesta. Inoltre sul corpo della piccola è stata disposta l’autopsia per stabilire cosa è successo e se vi sono delle responsabilità dei sanitari.

Un caso che in qualche modo ha ricordato quello di Cristian Miceli, 13 anni di Santa Flavia, alle porte di Palermo, morto dopo avere accusato un malore a scuola.