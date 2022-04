Paura ieri notte nell’agro aversano: un’auto con a bordo 5 ragazzi è improvvisamente sbandata, schiantandosi contro un balcone. Le persone presenti all’interno, di età compresa tra i 20 e i 25 anni, sono state estratte grazie all’intervento dei vigili del fuoco di Aversa. Sul posto diverse ambulanze: uno dei coinvolti risulta grave.

Violento incidente nell’agro aversano: coinvolti 5 giovani

Notte di paura quella appena trascorsa a San Cipriano d’Aversa: una Fiat Panda nera si è schiantata contro un balcone di un’abitazione al piano terra in via Montecorvino, distruggendone anche le scale. A bordo viaggiavano 5 ragazzi, di età compresa tra i 20 e i 25 anni: improvvisamente, hanno perso il controllo della vettura e sono rimasti incastrati all’interno. Per estrarli, sono intervenuti i vigili del fuoco di Aversa.

Sul posto sono arrivate diverse ambulanze che hanno trasportato i ragazzi in ospedale d’urgenza: come riporta Edizione Caserta, risulta grave uno di loro, di origine rumena, attualmente ricoverato al Cardarelli di Napoli. Per lui, la situazione è piuttosto complicata.