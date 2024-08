Si chiamava Alfredo Sparagna, il 17enne deceduto questa mattina all’alba a seguito di un terribile incidente stradale avvenuto in via Raccomandata a Sessa Aurunca.

Schianto mortale all’alba nel casertano: Alfredo muore a 17 anni

Il giovane viaggiava insieme ad un amico a bordo di una Suzuki quando, per cause ancora in corso di accertamento, l’auto si è scontrata frontalmente con una Fiat 500 a bordo della quale viaggiavano due ragazze, una di 21 e l’altra di 27 anni. Ad avere la peggio è stato il 17enne che, nonostante il trasporto all’ospedale Pineta Grande di Castel Volturno, è deceduto. Gli altri ragazzi coinvolti sono feriti e sono stati trasferiti negli ospedali di Sessa Aurunca e di Caserta. Le loro condizioni sarebbero piuttosto gravi.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi di rito. Sul caso la Procura ha aperto un fascicolo d’indagine per valutare eventuali responsabilità. Alfredo Sparagna era molto conosciuto nella sua zona. Era il figlio di un noto agente immobiliare di Baia Domizia e nipote della consigliera comunale Simona Di Paolo.