Un tragico incidente stradale è costato la vita a Nicola Cimmino, 47 anni, residente a Giugliano. L’uomo è deceduto nella notte appena trascorsa lungo l’Appia, nel territorio comunale di Teverola.

Schianto contro albero poco prima dell’alba: Nicola muore a 47 anni. Era di Giugliano

Erano circa le 4 quando, per cause ancora da chiarire, il 47enne ha perso il controllo della sua auto mentre percorreva la statale in direzione Aversa. Il veicolo è uscito di strada in un tratto rettilineo, terminando la corsa contro un albero ai margini della carreggiata, nei pressi del ristorante Savaris. L’impatto, violentissimo, non gli ha lasciato scampo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, allertati da alcuni automobilisti di passaggio, ma per Cimmino non c’era ormai nulla da fare: il decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente.

La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti. Non risultano altri veicoli coinvolti e l’ipotesi più accreditata è quella di un incidente autonomo, forse dovuto a un malore, a un colpo di sonno o a una manovra improvvisa. Il rito funebre sarà celebrato nella giornata di domani, venerdì 29 agosto, presso la parrocchia San Pio X. Nicola lascia due fratelli.