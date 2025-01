I Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita, nell’ambito dei servizi di prevenzione contro i furti in abitazione, hanno arrestato tre giovani di origini albanesi, residenti in provincia di Caserta. Gli arresti sono avvenuti con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, dopo un’operazione condotta nel tardo pomeriggio di ieri.

Scappano e speronano i carabinieri: arrestati tre giovani albanesi del Casertano

L’operazione ha avuto inizio quando una Fiat Bravo sospetta non si è fermata a un posto di controllo. I militari hanno subito dato avvio a un inseguimento lungo le strade periferiche della città, durante il quale i malviventi hanno speronato l’auto dei Carabinieri. Nonostante il violento impatto, i militari sono riusciti a bloccare il veicolo e a costringere i quattro occupanti a scendere. I balordi hanno tentato di fuggire a piedi nelle campagne circostanti. Tre di loro, di età compresa tra i 24 e i 30 anni, residenti in provincia di Caserta, sono stati arrestati, mentre il quarto è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Materiale sequestrato

Durante l’operazione, i Carabinieri hanno recuperato uno zaino contenente attrezzi da scasso, torce e radio ricetrasmittenti. Questo materiale, secondo le prime analisi, suggerisce un coinvolgimento dei malviventi in furti in abitazione avvenuti recentemente nella zona. Nel corso dell’inseguimento, tre carabinieri sono rimasti feriti riportando prognosi tra i 12 e i 20 giorni. I tre arrestati sono stati tradotti nel carcere di Benevento e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Indagini in corso

Le autorità stanno proseguendo le indagini per verificare eventuali collegamenti tra i sospetti e una serie di furti recenti avvenuti a Solopaca, Pontelandolfo e Guardia Sanframondi. L’operazione rappresenta un importante passo avanti nel contrasto alla criminalità nella provincia.