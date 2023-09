E’ il giorno del dolore a Scampia per la morte di Salvatore Apice. Il ragazzo si è arreso a una brutta malattia contro cui lottava da tempo. Sono tanti gli amici che in queste ore lo stanno ricordando sui social. Affissi anche diversi striscioni nel quartiere in sua memoria.

Scampia in lutto, Salvatore Apice muore dopo una malattia

Nella giornata di oggi si sono celebrati i funerali del giovane. Presenti in centinaia in chiesa. Un corteo di scooter ha accompagnato simbolicamente il ragazzo nel suo ultimo viaggio. Gli amici, durante le esequie, hanno indossato una t-shirt con su scritto: “Ovunque tu sia, sarai sempre nei nostri cuori”. Altri, invece, hanno formato con dei palloncini una frase che campeggia su una rotatoria del quartiere: “Salvatore Apice vive”.

Il cordoglio viaggia però anche sui social. Sono decine infatti i messaggi apparsi in queste ore su Facebook che testimoniano l’affetto e la stima di cui godeva il giovane in vita. “Buon viaggio, campione. La tua vita mancherà a tutti. Splendi anche in paradiso. Non doveva andar così”, il commento di Rita.

Antonella invece scrive: La vita è proprio ingiusta…non so cosa dire…a te non doveva andare così…un ragazzo pieno di sentimenti, educato e bello come il sole, veramente non so cosa dire: mi hai spiazzata…dai tanta forza alla tua famiglia”.