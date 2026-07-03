Una lite scoppiata per futili motivi all’interno di un condominio è degenerata in una violenta aggressione, con un uomo finito in ospedale in gravi condizioni. L’episodio è avvenuto a Napoli, periferia nord.

Scampia, lite condominiale degenera in violenza: uomo in gravi condizioni

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato di Scampia, intervenuti dopo la segnalazione giunta dal pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli, la vittima sarebbe stata aggredita da un 54enne al culmine del diverbio.

Nel corso della discussione, l’uomo avrebbe colpito il rivale facendolo cadere violentemente a terra. Le lesioni riportate sono state giudicate gravi dai sanitari che lo hanno preso in cura. Le indagini della Polizia di Stato hanno consentito di identificare e rintracciare il presunto aggressore. Il 54enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria con l’accusa di lesioni gravissime.