Per gli abitanti della Vela Celeste è stata una lunga notte quella appena trascorsa. Molti residenti, costretti a lasciare i loro alloggi, hanno trovato rifugio nelle aule dell’Università Federico II, mentre solo una parte degli 800 sfollati ha raggiunto le strutture indicate da protezione civile e istituzioni. Il rettore dell’ateneo ha annunciato che l’università resterà aperta per accogliere chiunque ne avesse bisogno.

Scampia, la prima notte degli sfollati. L’appello di Ricciardi: “Portate aiuti”

Intanto, un nuovo vertice in Prefettura si terrà oggi per discutere l’evoluzione della situazione degli sfollati e valutare la pericolosità della Vela, dove lunedì sera un ballatoio è crollato trascinando con sé bambini, donne e uomini. La Procura ha avviato un’inchiesta e due ali della struttura sono sotto sequestro, rendendo impossibile il rientro degli abitanti.

Il cantante Franco Ricciardi, originario dell’area Nord di Napoli, ha lanciato un appello su Instagram insieme ad altri attivisti e artisti: oggi, alle ore 16, tutti davanti all’Università di Scampia. L’invito non è solo a solidarizzare, ma anche a fornire aiuti. Sono necessari prodotti di prima necessità come carta igienica, Scottex, assorbenti, tovaglioli, salviettine per bambini, pannolini e omogeneizzati. “Io sarò lì – ha dichiarato Ricciardi – vi aspetto”.