Scampia, blitz in pescheria abusiva: 70mila euro di sanzioni e 100 chili di alimenti sequestrati

Blitz dei carabinieri nelle Vele di Scampia. I militari della stazione locale hanno denunciato il titolare di una pescheria in via Marrazzo. Secondo quanto rilevato dai militari, l’attività era abusiva e all’interno dei locali erano state eseguite opere senza autorizzazione.

L’impianto elettrico, inoltre, era collegato direttamente alla rete senza il filtro di un contatore. Con le irregolarità strutturali, anche il sequestro della merce in vendita e ritenuta non conforme al consumo. Si tratta di circa 100 i chili di alimenti. La pescheria è stata chiusa, 70mila euro il totale delle sanzioni inflitte al titolare.

La denuncia rientra nell’ambito di un servizio svolto nel quartiere delle Vele. E infatti, durante le operazioni, un 57enne è stato denunciato per uso di targhe contraffatte e un 40enne è stato invece denunciato per simulazione di reato; due giovani assuntori di droga sono stati invece segnalati alla Prefettura di Napoli.