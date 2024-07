“I nostri bambini hanno bisogno del tuo aiuto”: è l’accorato appello lanciato dall’ospedale Santobono Pausilipon, che segnala una grave carenza di sangue 0 negativo e A negativo. Questi gruppi sanguigni sono indispensabili per stabilizzare alcuni dei piccoli rimasti feriti nel crollo della Vela Celeste a Scampia e sono fondamentali per gli interventi d’urgenza.

Scampia, al Santobono serve sangue per le bimbe ferite nel crollo: l’appello dall’ospedale

Per chi volesse donare il sangue, è possibile contattare il numero verde 3913207599, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14. Sono ben sette i bimbi coinvolti nel crollo del ballatoio alla Vela Celeste. In particolar modo, le piccole A.P. e B.M., rispettivamente di 7 e 4 anni, sono in condizioni gravi. Entrambe hanno riportato lesioni multiple al cranio e sono attualmente in rianimazione con prognosi riservata. La bambina di 7 anni è stata sottoposta durante la notte a un intervento neurochirurgico per il monitoraggio della pressione intracranica: presenta emorragia subaracnoidea e fratture della teca cranica, versa in condizioni cliniche gravissime.