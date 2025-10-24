Scampia, 21enne trovato in casa con una pistola: nello stabile anche droga e altre armi

Un 21enne napoletano è stato arrestato ieri mattina a Scampia dalla Polizia di Stato per porto abusivo di arma da fuoco e ricettazione. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, durante un controllo presso la sua abitazione, è stato trovato in possesso di una pistola Beretta con matricola abrasa e relativo munizionamento.

Nelle immediate pertinenze dello stabile, la Polizia di Stato ha scoperto anche un fucile calibro 12 e un revolver calibro 32 privo di guanciole. Nell’atrio dello stabile sono state trovate 18 bustine di marijuana per un peso complessivo di circa 22 grammi, sequestrate a carico di ignoti. L’arresto conferma l’impegno della Questura nel rafforzare la sicurezza nelle zone più sensibili della città e nel contrasto ai fenomeni criminali legati ad armi e droga.