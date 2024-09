Racket, spaccio e gioco d’azzardo. Sono gli affari su cui si concentravano le attività criminali del gruppo camorristico sgominato questa mattina dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta. Ben 42 le persone destinatarie di un’ordinanza cautelare, di cui 32 in carcere, 3 agli arresti domiciliari e 7 di divieto di dimora nella regione Campania. In manette anche i fratelli Antonio e Angelo Rega.

Scacco al clan Picca tra Carinaro e Teverola: 42 le ordinanze cautelari. Tutti i nomi

Le accuse sono pesantissime. Le persone indagate nell’inchiesta sono ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni, riciclaggio, autoriciclaggio, detenzione di armi, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini, svolte dal 2021 al 2023, incentrate sui territori dei Comuni di Teverola e Carinaro hanno permesso, attraverso attività di intercettazioni telefoniche e ambientali, l’analisi dei tabulati e i servizi di osservazione e pedinamento, di accertare come Aldo Picca, esponente di spicco della camorra locale nonché cognato di Giuseppe Quadrano (killer di Don Peppe Diana), tornato in libertà dopo 19 anni di detenzione, abbia avviato una serie di attività criminali volte a riaffermare il “diritto” di gestire le attività illecite su una fetta dell’agro aversano senza sottostare alle fazioni del clan dei casalesi.

Le attività illecite accertate consistevano sia nelle estorsioni in danno di imprenditori e titolari di esercizi commerciali che nell’imposizione di istituti di vigilanza privata ad attività commerciali presenti sul territorio e di slot-machine presso bar, locali e sale slot, la cui fornitura era devoluta a società a loro riconducibili o compiacenti. Nel corso dell’attività investigativa è stato anche accertato il tentativo di imporre i servizi di onoranze funebri.

Armi e droga

Il sodalizio criminale disponeva di armi per intimidire le vittime e i rivali. È inoltre emerso come l’associazione traeva buona parte dei suoi introiti illeciti dalla compravendita di una svariata quantità e qualità di sostanze stupefacenti, quasi in regime di monopolio riuscendo, nel breve tempo, a inondare di cocaina, hashish e marijuana i territori sotto il proprio controllo. Sono stati registrati casi di acquirenti che, non rispettando i pagamenti e le scadenze pattuite, venivano poi resi vittime di pestaggi e privazioni di beni personali. Contestualmente all’esecuzione dell’ordinanza di custodia, nei confronti di alcuni destinatari del provvedimento, è stato notificato un decreto di sequestro di alcuni beni mobili e quote societarie a loro riconducibili per un valore di oltre 1 milione di euro.

Ordinanza cautelare in carcere:

Aldo Picca

Nicola Di Martino

Salvatore De Santis

Raffaele Di Tella

Giovanni Picca

Francesco De Chiara

Antonio Zuppa

Antimo Ceparano

Salvatore Muscariello

Veronika Viatkina

Antonio Zaccariello

Michele Vinciguerra

Raffaele Santoro

Luigi Stellato

Cristian Pio Intelligenza

Antonio Rega

Angelo Rega

Vincenzo Mottola

Enrico Della Gatta

Salvatore Pasqua

Nicola Podda

Giuseppe Sarno

Fabio Della Volpe

Luigi Abategiovanni

Marco Bosco

Fabio Buffardo

Bruno Frascarino

Carmine Sfoco

Armando Sociale

Rossano Spinosa

Omar Schaivone

Giuseppe Lama

Ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari

Carmine Di Tella

Tobia Abategiovanni

Natalia Watanabe Gomes

Divieto di dimora in Campania

Giuseppe Picca

Raffaele Picca

Cira Picca

Alessio Arbolino

Giuseppe Laudadio

Dario Giovanni Caserta

Lorenzo Griffo