Archiviate le primarie del Pd, in Campania si apre già un altro fronte, seppur lontano, quello delle regionali e delle relative alleanze. E l’asse che si è venuto a creare è quello Manfredi-Sarracino. Il sindaco di Napoli e il neo deputato nonché segretario provinciale uscente spingono per il campo largo. Entrambi si dicono a favore di un’alleanza Pd-5 stelle riformisti anche per le prossime elezioni regionali che saranno tra più di due anni.

Un asse quello tra i due esponenti napoletani che potrebbe contrapporsi al Presidente De Luca che dal canto suo non ha mai mostrato simpatie e affinità con il Movimento 5 stelle in particolare. Sul tavolo però c’è anche la questione relativa al terzo mandato di De Luca. Il presidente non ha mai nascosto l’ipotesi e la volontà di volersi ricandidare per la terza volta alla guida della Regione. Ipotesi che però per Sarracino non è al momento sul tavolo.

Tra i nomi dei papabili candidati del campo largo campano circola quello dell’ex presidente della camera Roberto Fico.