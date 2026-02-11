“Vogliamo giustizia per Gaetano”, questo si legge su maglie che hanno indossato amici e parenti di Gaetano Russo, il panettiere ucciso a Sarno dal 35enne Andrea Sirica, in occasione dei suoi funerali. Gremito il duomo di Episcopio dove si sono riuniti in centinaia per l’ultimo saluto.

Sarno, i funerali del panettiere ucciso nel suo negozio: “Prendiamo esempio da lui”

L’amministrazione comunale per oggi ha proclamato il lutto cittadino. “Noi ora ti diciamo riposa in pace. Quante volte Gaetano ha dato da mangiare a chi ne aveva bisogno, aprendo la sua attività ma anche e soprattutto il suo cuore. Prendiamo esempio da lui“, ha detto durante l’omelia don Antonio Calabrese, il sacerdote che ha officiato il rito funebre, ricordando Gaetano per la sua bontà ed estrema disponibilità.

Per l’omicidio di Gaetano Russo è stato arrestato eportato in carcere Andrea Sirica, 35 anni, che quella notte si è presentato nel negozio del 57enne e, dopo una lite, ha afferrato un coltello e ha colpito ripetutamente Russo, che stava cercando di difendere la figlia 19enne. Intanto dopo la foto apparsa sui social del killer e di suo fratello in carcere a Salerno dove entrambi erano detenuti, è stato disposto il trasferimento dei due, condotti in due strutture penitenziarie differenti.