Sara, 19enne di Mugnano, ancora campionessa a “La Ruota della Fortuna”

Si conferma ancora campionessa Sara Russo, la diciannovenne di Mugnano che ha conquistato il pubblico del quiz televisivo La Ruota della Fortuna grazie alla sua preparazione e alla sua naturale dolcezza.

Amici e familiari si sono riuniti in un gruppo d’ascolto per fare il tifo per lei, seguendo con entusiasmo ogni momento della sua partecipazione.

Una vittoria che la giovane porterà nel cuore, insieme a un montepremi che sarà investito nei suoi sogni.

Sara è una studentessa di matematica, piena di interessi e passioni: un mix vincente che le ha permesso di distinguersi nel noto format di Canale 5.

Tanto l’affetto ricevuto, forte il sostegno arrivato da parenti, amici e concittadini.

Da lei, infine, un messaggio chiaro rivolto a tanti giovani – e in particolare alle donne – a credere in sé stessi, a coltivare le proprie passioni e a non smettere mai di sognare.