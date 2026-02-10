Il cantiere è entrato nel vivo. Da circa tre settimane, poco meno di un mese, sono ufficialmente iniziati i lavori di restauro al Santuario dell’Annunziata, finanziati con i fondi del PNRR, uno degli interventi più attesi sul patrimonio storico e religioso del territorio. Gli operai sono attualmente impegnati nel delicato recupero del prezioso soffitto a cassettoni, cuore artistico dell’edificio sacro. Parallelamente, è stata allestita nell’area esterna della piazza, in prossimità delle scale del santuario, la zona destinata al carico e scarico dei materiali edili, passaggio necessario per garantire la sicurezza e la continuità dei lavori.

Santuario dell’Annunziata, partiti i lavori PNRR: restauro e cantieri fino a giugno

In questi giorni è iniziata anche la fase di montaggio delle impalcature lungo i lati dell’edificio, propedeutica al rifacimento delle facciate laterali. A breve, fanno sapere dal cantiere, un ponteggio interesserà anche la facciata principale. Il cronoprogramma prevede lavori fino a giugno, con una prima fase sostanziale che dovrebbe concludersi entro la Pentecoste, in vista delle celebrazioni in onore della Madonna della Pace. Durante i giorni dell’ottavario il cantiere verrà sospeso, per poi riprendere con le rifiniture al termine dei festeggiamenti.

Nel frattempo, per tutta la durata dei lavori, le attività all’interno del santuario restano sospese fino alle ore 17, quando la ditta conclude le operazioni quotidiane e possono riprendere celebrazioni e momenti di culto. Un intervento strategico che segna un passo importante nella tutela e valorizzazione di uno dei luoghi simbolo della comunità.