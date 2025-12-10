Santuario Annunziata, al via i lavori di ristrutturazione del cassettonato: la firma

Una giornata che segna una svolta attesa da oltre vent’anni: a Giugliano prendono ufficialmente il via i lavori di restauro del Santuario dell’Annunziata, uno dei luoghi simbolo della fede e dell’identità storica della comunità. Dopo decenni di impalcature ferme e un cassettonato ligneo sempre più degradato, oggi la firma che dà il via al cantiere diventa realtà.

Un risultato frutto di un percorso iniziato due anni fa, quando l’allora ministro Sangiuliano riportò l’attenzione nazionale sul santuario e sulla necessità urgente di salvarne le strutture storiche. Ora, grazie a un finanziamento di 2 milioni di eurodel PNRR.

La Soprintendenza di Napoli ha consegnato questa mattina il cantiere: l’intervento prevede il consolidamento delle capriate lignee seicentesche, la riqualificazione dell’intero sistema di copertura e soprattutto il restauro del prezioso cassettonato decorato, un apparato policromo e dorato di enorme valore artistico, oggi segnato da un degrado avanzato.

Entro fine Giugno 2026 l’opera verrà consegnata.

Un momento che va oltre la dimensione tecnica: è un gesto di cura verso un bene che ha accompagnato la storia della città e che, grazie a questo intervento, potrà tornare a splendere. Una rinascita che la comunità attendeva da troppo tempo e che oggi finalmente prende forma.