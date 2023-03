Un dramma senza precedenti nel comune di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. Secondo quanto riporta un comunicato ufficiale dei carabinieri, nel primo pomeriggio Giovanni, un bimbo di appena 8 anni, è morto per cause ancora in corso di accertamento a scuola.

Dramma in provincia di Napoli, malore a scuola: Giovanni muore a 8 anni

La vittima si trovava al I Circolo Didattico “A. De Curtis” di Sant’Antonio Abate, comune della provincia partenopea al confine con Angri e il salernitano. Giovanni avrebbe accusato un malore durante una lezione di educazione fisica. Si sarebbe accasciato a terra sotto gli occhi attoniti dei compagni di classe. Immediatamente sono scattati i soccorsi.

Portato in ambulanza sarebbe morto presso l’ospedale San Leonardo di Castellammare d Stabia. Il suo cuore ha smesso di battere nonostante l’intervento dei medici. Presso il nosocomio stabiese sono successivamente accorsi i carabinieri della compagnia di Castellammare. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per ricostruire la vicenda. Informata anche la Procura di Torre Annunziata, che potrebbe decidere per l’autopsia e il sequestro della salma.