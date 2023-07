Un grosso incendio è divampato questa mattina presso lo stabilimento conserviero “La Torrente” di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli.

Incendio a Sant’Antonio Abate, in fiamme stabilimento de “La Torrente”

Come anticipano i carabinieri, il rogo di grande entità è scoppiato all’interno dello stabilimento di via Paludicella. Sul posto sia i militari dell’Arma che i Vigili del Fuoco. A innescare il rogo forse sono stati fuochi d’artificio abusivi per un matrimonio nelle vicinanze.

I pompieri sono impegnati in questo momento nelle operazioni di spegnimento. L’incendio è ancora in corso e la colonna di fumo è visibile in gran parte del vesuviano e dell’agro nocerino-sarnese. Alcune famiglie sono state evacuate.