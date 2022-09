Una ragazzina di 13 anni è stata picchiata brutalmente da tre ragazzine un pò più grandi. Il fatto è accaduto in provincia di Napoli, precisamente a Sant’Antonio Abate. Il litigio sarebbe partito per futili motivi, banali pretesti: “Abbiamo saputo che hai parlato male di noi” le avrebbero detto, per poi circondarla. Mentre in due la picchiavano, la terza ha ripreso tutta la scena con un cellulare con l’intento di postare poi il filmato sui social che in poche ore è diventato virale.

Provincia di Napoli, rissa tra ragazzine in pieno giorno

A raccontare l’episodio è il quotidiano Metropolis, che ha intervistato il padre della 13enne. La ragazzina, spiega l’uomo, si sarebbe imbattuta nel terzetto mentre era in giro con le amiche. Dopo le minacce sarebbero passate alle vie di fatto: avrebbero cominciato a spintonarla, strattonarla e l’avrebbero trascinata a terra. Mentre le prime due continuavano a colpirla, e la vittima cercava di difendersi e di sottrarsi da quelle botte, la terza avrebbe ripreso tutta la scena col cellulare.

Il pestaggio si è concluso solo grazie ad un passate che è intervenuto. La 13enne così ha approfittato per scappare e rifugiarsi in un ristorante della zona dove ha chiesto aiuto. Il papà della ragazzina ha sporto denuncia ai carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare le ragazze coinvolte.