Si è presentato nella caserma di Sant’Antimo per sporgere una querela. Ma la puzza di hashish che proveniva dai suoi indumenti ha insospettito il carabiniere che lo aveva accolto. Il giovane – Michele Di Donato, 20 anni, del posto – non ha potuto sottrarsi ad un controllo e così, durante la perquisizione, è stato sorpreso con alcune dosi di droga negli slip.

Sant’Antimo, si presenta in caserma ma viene arrestato: aveva droga negli slip

È successo ieri sera. Per il 20enne, già noto alle forze dell’ordine, sono scattate immediatamente le manette per detenzione di droga a fini di spaccio. Oltre allo stupefacente, Di Donato aveva con sé anche 1090 euro in contanti.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo aveva bussato alla porta della locale caserma per sporgere una querela. Entrato in ufficio, il giovane si era seduto e aveva iniziato a raccontare cosa gli era successo, ad un tratto il carabiniere che lo stava ascoltando avverte un odore forte. Si rende subito conto che si tratta di puzza di hashish. Così chiede spiegazioni al 20enne, il quale, alla domanda su dove provenisse quel forte odore di droga, anzichè rispondere, fa scena muta.

Il carabiniere decide quindi di approfondire. Accompagna il 20enne in un locale idoneo e comincia l’ispezione personale. Il giovane verrà ritrovato con più di mille euro in contanti nelle tasche; negli slip, invece, erano nascosti 33 grammi di hashish, una busta con 12 grammi di marijuana e una dose di cocaina. Droga e denaro sono stati sequestrati mentre l’arrestato è stato trasferito nel carcere. Il 20enne, alla fine, ha potuto presentare querela.