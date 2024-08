Investe due ragazzi con uno scooter e poi scappa. È caccia al pirata della strada a Sant’Antimo. Gravi un 20enne e un 18enne, entrambi originari di Melito, attualmente ricoverati in prognosi riservata.

Sant’Antimo, travolge ragazzi in scooter e scappa: in fin di vita un 20enne e un 18enne

All’alba i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti all’incrocio tra via Leopardi e via Di Giacomo per la segnalazione di un incidente stradale. Poco prima e per cause in corso di accertamento due ragazzi di 20 e 18 anni in sella a uno scooter si sarebbero scontrati verosimilmente con un’auto che poi è fuggita.

I ragazzi sono di Melito di Napoli e nell’impatto sono rimasti gravemente feriti. Il 20enne, che guidava, è stato trasferito al Cardarelli in prognosi riservata ed è in pericolo di vita. Il passeggero 18enne è ricoverato all’Ospedale del Mare in prognosi riservata, anche lui è in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Giugliano impegnati nel ricostruire l’intera vicenda e identificare chi è fuggito.