Un 35enne di Sant’Antimo in manette per droga. A catturarlo gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore durante un giro di perlustrazione in via Lava, in zona via Galileo Galilei.

Sant’Antimo, sorpreso a vendere droga in strada: scatta il blitz in casa. Arrestato

Nella serata di ieri, i poliziotti hanno notato il 35enne che, in cambio di denaro, ha consegnato qualcosa ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.

Gli agenti, prontamente intervenuti per interrompere la consegna, hanno raggiunto e bloccato il malvivente trovandolo in possesso di un involucro di hashish.

A quel punto gli operatori hanno esteso il controllo presso l’abitazione del predetto dove hanno rinvenuto altre 11 bustine della stessa sostanza del peso complessivo di circa 25 grammi, un bilancino di precisione ed una lama intrisa di sostanza stupefacente.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per il 35enne di Sant’Antimo già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti nonché denunciato per violazione degli obblighi inerenti alla misura cui è sottoposto.