Sant’Antimo, oggi presentazione del libro “Stefania Filo Speziale” alla Rettoria dello Spirito Santo

Si terrà giovedì 8 gennaio 2026 alle ore 17:30, presso la Rettoria dello Spirito Santo di Sant’Antimo (Napoli), la presentazione del libro “Stefania Filo Speziale. Conversazione con un’ombra di luce” di Rocco Romeo, architetto, docente universitario, giornalista e scrittore.

Il volume è una narrazione intensa e originale dedicata a Stefania Filo Speziale, figura centrale dell’architettura italiana del Novecento, prima donna laureata in Architettura all’Università Federico II di Napoli. Attraverso una forma che unisce racconto, saggio e memoria, l’autore restituisce voce e profondità a una protagonista spesso dimenticata della cultura italiana, intrecciando biografia, storia e riflessione civile.

Apriranno l’incontro i saluti istituzionali di:

– Avv. Massimo Buonanno, Sindaco di Sant’Antimo

– Don Pasquale Cammisa, Rettore della Rettoria dello Spirito Santo

– Prof.ssa Giovanna Bruno, Preside – Istituto Comprensivo Giovanni XXIII

– Dott. Pasquale Crispino, Presidente Rotary Club Giugliano in Campania – Ager Liternum

– On. Carlo Ceparano, Consigliere Regionale della Campania

Interverranno:

– Avv. Francesco Urraro, Vice Presidente del Consiglio di Presidenza – Consiglio di Stato

– Stefano Cortese, scrittore

– Dott. Giuseppe Cioffi, Magistrato presso il Tribunale di Napoli Nord

Modera:

– Prof.ssa Maria Rosaria Casolaro, docente di Lettere

Sono previsti reading letterari a cura di Francesco Trapani, Veronica Manna e Federica De Martino, e interventi musicali con:

– Sabrina Russo, cantante-cantautrice (Mini-Concept Live)

– Prof. Gaetano Brucci, con l’Orchestra dell’I.C. Giovanni XXIII (indirizzo musicale)

Sarà presente l’autore Rocco Romeo.