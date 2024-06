Non solo il personale non aveva alcuna formazione, ma la vendita del kebab avveniva senza che venissero rispettate alcune regole fondamentali per la corretta preparazione del cibo. E così per un locale ubicato nella centralissima piazza Spirito Santo, a Sant’Antimo, è scattata la chiusura definitiva.

Sant’Antimo, kebab senza regole: locale chiuso definitivamente

La Polizia Locale di Sant’Antimo, dopo diversi accertamenti di cui uno effettuato con l’ASL di competenza e con l’ufficio tecnico, ha disposto la cessazione per il tramite del Suap, dell’attività commerciale.

Il locale era gestiti da personale di origini bengalesi, senza alcuna formazione professionale e senza rispettare le norme di sicurezza necessarie per la preparazione di cibo.

Inoltre era dotato di una canna fumaria abusiva installata in parte su proprietà della chiesa. Il Comandante, Magg. Raffaele Vicchiariello, dichiara che il Comando Polizia Locale continuerà a svolgere controlli mirati su attività che operano senza le dovute prescrizioni igienico-sanitarie e ambientali.