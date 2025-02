Controllo del territorio e contrasto ai furti, i Carabinieri intensificano il presidio sul territorio. L’ultimo risultato nel comune di Sant’Antimo. I militari del nucleo investigativo di Napoli hanno denunciato un 39enne e un 24enne, entrambi residenti nel campo nomadi di Scampia.

Sant’Antimo: in giro con lampeggiante, 6 cellulari e una smerigliatrice: bloccati e denunciati

Come ricostruito dai militari, i due erano in auto e, durante un controllo in strada, sono stati trovati in possesso di un lampeggiante simile a quello utilizzato dalle forze dell’ordine, 6 cellulari, una smerigliatrice, chiavi alterate e grimaldelli.

Il materiale è stato sequestrato, i due denunciati per possesso di segni distintivi contraffatti e chiavi alterate e grimaldelli. Non è escluso che abbiano già usato gli oggetti finiti sotto chiave per mettere a segno dei colpi o truffare qualche malcapitato. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Giugliano.