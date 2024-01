Le attività commerciali dell’area nord di Napoli ancora nel mirino dei malviventi. L’altra notte raid alla farmacia Santa Chiara a Sant’Antimo. Le telecamere hanno ripreso i ladri arrivare poco prima delle 5 a bordo di un’Alfa Romeo 147 nera. Meno di 3 minuti per forzare l’ingresso e portare via la casa automatica coi contanti, nonostante l’antifurto nebbiogeno.

Sant’Antimo, furto alla farmacia Santa Chiara. “Ma non ci fermiamo”

Non è la prima volta purtroppo che la farmacia di via Aldo Moro subisce un atto criminale, come spiega il titolare, il dottor Luigi Scalzone. I titolari, ancora scossi, si sono rimessi subito al lavoro nonostante qualche cambio negli orari.

Le forze dell’ordine fanno il possibile in un territorio complicato e gli imprenditori si ritrovano ad affrontare diverse difficoltà. Dopo il colpo subito, la farmacia Santa Chiara non ha mai fermato però il servizio alla comunità. Sul caso indagano i carabinieri.