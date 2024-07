Reduci dalla finale regionale tenutasi il 12 Luglio a Marina di Camerota (Sa), gli Anthemis – band formatasi a Sant’Antimo – staccano vittoriosi il pass per la finale interregionale che si svolgerà il 10 Agosto a Reggio Calabria presso il suggestivo ed incantevole Anfiteatro dello Stretto, sul Lungomare Falcomatà. È l’ultimo step prima di arrivare al prestigioso teatro dell’Ariston per il Sanremo Rock. Gli Anthemis – gruppo formato da Antonio Ponticiello, Francesco Ciccarelli, Umberto Procida, Federico Procida e Dino Barretta – si contraddistinguono per le radici Rock, miste ad influenze blues e a testi che raccontano storie di vita quotidiana, pur mantenendo salde le radici con il territorio di provenienza. Hanno passato le finali regionali con il brano “Gravità”, una vera e propria cavalcata rock barricadera che tocca una tematica attuale come l’uso smodato dei social network ci ha portato ad avere una visione e percezione della vita reale totalmente distorta, confondendo i valori veri, con un “mondo finto e di plastica” fino a calpestare talvolta anche i sentimenti più profondi, ritrovandosi così (una volta ripreso coscienza della realtà) a cadere in un vuoto interiore come attratti da una gravità oscura. “Siamo onorati ed infinitamente grati per il risultato e per i tantissimi attestati di stima e di interesse che ci state mostrando, la nostra musica, il nostro progetto nasce con uno spirito ben preciso, mosso quasi da un’urgenza interiore, ovvero raccontare e dar voce a tutto ciò che oggi respiriamo nel nostro quotidiano, nella nostra area di provenienza fino alle influenza più ampie che ci arrivano dal mondo, raccontandone il disagio mantenendo però viva quella fiamma e quella forza di guardare sempre avanti senza mai arrendersi, con energia e positività, e vogliamo farlo esorcizzando il tutto attraverso la musica” scrivono gli Anthemis. “Continuate a seguirci e a sostenerci, noi siamo carichi e pronti per la finale del 10 Agosto ce la metteremo tutta e siamo sicuri che con il vostro sostegno possiamo continuare a portare il nostro viaggio il più lontano è possibile e perché no … fino al prestigioso palco dell’Ariston, Incrociamo le Dita!”

Che cos’è Sanremo Rock

Nato nel 1987 come “costola” del più famoso Festival della Canzone italiana, Sanremo Rock è un brand storico che ha portato al successo moltissimi Big di oggi. Dal suo palco sono passati, ancora giovanissimi e sconosciuti, artisti come i Litfiba, Ligabue, i Tazenda, Laura Bono, i Bluvertigo, i Denovo, gli Avion Travel solo per citarne alcuni. Ma su quel palco sono saliti anche Duran Duran, Europe, Spandau Ballet, Bob Geldof, Paul Simon, Paul McCartney, George Harrison, The Smiths, Whitney Houston. E, ancora, Gianna Nannini, CCCP, Edoardo Bennato, Carmen Consoli, Subsonica, Almamegretta, Irene Grandi.