Crollano, a causa delle infiltrazioni d’acqua, i pannelli del controsoffitto dell’istituto comprensivo “Giacomo Leopardi” a Sant’Antimo. Per motivi di sicurezza le attività didattiche sono state sospese. A darne notizia è Il Mattino.

Sant’Antimo, crollo a scuola per infiltrazioni: giù i pannelli del controsoffitto

Questa mattina il personale scolastico ha riscontrato una consistente perdita d’acqua all’interno della struttura. Inoltre, parte del controsoffitto è stato ritrovato sul pavimento dei corridoi. Le cause del danno non sono ancora state accertate e le prossime ore saranno decisive per fare chiarezza.

L’incidente potrebbe essere avvenuto durante il weekend o comunque prima dell’inizio delle lezioni, poiché i piccoli allievi non erano presenti all’interno della struttura.