Sant’Antimo, controlli sulla raccolta differenziata: sanzionati centro commerciale e noto fast food

Controlli mirati della Polizia Locale di Sant’Antimo nelle attività commerciali del territorio per verificare il corretto conferimento dei rifiuti nella raccolta differenziata. Nel corso delle verifiche sono stati sanzionati un noto centro commerciale e un fast food di fama internazionale per irregolarità nella gestione dei rifiuti.
L’obiettivo dell’operazione è contrastare la pratica del cosiddetto “mischiamo tutto”, un comportamento che danneggia l’intera comunità e penalizza i cittadini che rispettano le regole della differenziata.
Stop alle filiere irregolari dei rifiuti
Secondo quanto emerso dai controlli, le irregolarità riscontrate riguarderebbero il mancato rispetto delle modalità di separazione dei rifiuti previste dal regolamento comunale. L’azione della Polizia Locale punta a interrompere eventuali filiere scorrette nella gestione dei rifiuti commerciali, garantendo maggiore trasparenza e tutela ambientale.