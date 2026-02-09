Sant’Antimo, controlli sicurezza in nota discoteca di via Appia: sospesa attività e proprietario denunciato

La serata si è conclusa prima del previsto per gli avventori di una discoteca di Sant’Antimo, in provincia di Napoli. Nel corso di un controllo nel noto locale della via Appia, i carabinieri hanno accertato gravi carenze sul fronte della sicurezza: il piano superiore del locale era sprovvisto di un adeguato sistema antincendio e mancava anche una figura specificamente formata e incaricata di vigilare sul rispetto delle norme in materia. Alla luce delle irregolarità riscontrate, l’attività è stata immediatamente sospesa e il proprietario denunciato.

Le verifiche sono state condotte dai militari della Compagnia di Giugliano, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro e dell’Asl Napoli 2 Nord. L’operazione rientra in una più ampia strategia di controlli rafforzati, disposta dalle Prefetture e attuata con la collaborazione delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, in seguito alla tragedia avvenuta a Capodanno a Crans-Montana, dove un incendio in una discoteca ha causato la morte di 41 giovani.

Durante l’ispezione nel locale di Sant’Antimo, oltre agli accertamenti sulla prevenzione incendi, sono stati effettuati controlli sulla struttura e sul personale impiegato. Sono emerse alcune irregolarità catastali e violazioni delle normative sanitarie e HACCP. Al momento del sopralluogo erano presenti 26 lavoratori, tutti regolarmente assunti, senza alcun caso di lavoro nero.