Rapinatori in azione a Sant’Antimo. Ieri sera verso le 20.15 i Carabinieri della locale tenenza sono intervenuti a via Luigi Scalfaro, al confine con Sant’Arpino, vicino al Lendi Cinema, per una rapina consumata in un distributore di benzina.

Rapina a Sant’Antimo, commando armato rapina distributore

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, poco prima quattro persone con volto coperto e armati di pistola prendevano l’incasso della giornata per poi allontanarsi. Indagini in corso da parte dei Carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire all’identità dei responsabili. Ancora da quantificare il bottino, che ammonterebbe a svariate migliaia di euro.

In zona si registra una vera escalation di microcriminalità. Lo scorso 19 gennaio un altro commando armato aveva seminato il panico tra Giugliano e Casandrino, mettendo a segno tre rapine. Nel mirino dei malviventi, in quell’occasione, ci fu un distributore di benzina sulla via Appia; a seguire un bar e una pizzeria. Non si esclude che ad agire sia sempre la stessa banda. Gli investigatori proveranno a fare luce su un eventuale legame tra gli episodi criminosi.