Lo conducono al Tribunale di Napoli Nord, ad Aversa, anziché al Tribunale di Napoli dove si sarebbe dovuta tenere la prima udienza del rito immediato che lo vede imputato per duplice omicidio. È il motivo che sta alla base del clamoroso rinvio del processo contro Raffaele Caiazzo.

Sbagliano tribunale: clamoroso rinvio del processo contro Caiazzo

Caiazzo è rinviato a giudizio per l’omicidio di Luigi Cammisa, marito della figlia, e Maria Brigida Pesacane, moglie del figlio. Questa mattina il 44enne santantimese doveva essere condotto davanti alla Corte d’Assise di Napoli ma per errore umano è stato portato al tribunale di Aversa. Uno scivolone della giustizia che ha comportato il rinvio della prima udienza al 14 febbraio prossimo vista l’assenza dell’imputato.

Non è chiaro a cosa sia dovuto questo clamoroso “qui pro quo”. Proprio due giorni fa la famiglia di Cammisa ci aveva contattato per lanciare un appello alla magistratura chiedendo l’ergastolo per Caiazzo. Di sicuro i parenti delle vittime, già provati dalla perdita dei propri cari e dall’esposizione mediatica, non avranno preso di buon grado lo slittamento del processo.