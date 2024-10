Dormitori abusivi, cibo mal conservato in un ristorante e altre irregolarità riscontrate in altre attività commerciali. È quanto scoperto dalla Polizia locale, sotto il comando del maggiore Raffaele Vicchiariello e in stretta collaborazione con l’Asl Napoli 2 Nord.

Sant’antimo, chiuso ristorante e scoperti dormitori abusivi: pugno duro della Municipale

Oltre a due attività trasformate in veri e propri dormitori, senza alcuna autorizzazione, i caschi bianchi hanno sanzionato un ristoratore bengalese e chiuso la sua attività situata in piazza Spirito Santo per violazioni delle norme igienico-sanitarie e di tracciabilità degli alimenti.

L’uomo, privo delle necessarie autorizzazioni, somministrava cibo preparato in condizioni non conformi. Inoltre, all’interno del locale, è stato trovato un deposito adibito a uso abitativo. Poco distante, un negozio di alimentari è stato chiuso per mancanza della SCIA commerciale e per operare in un locale dichiarato inagibile. Anche qui, nel retrobottega, le autorità hanno riscontrato un grave stato di degrado igienico.