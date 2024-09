Buche, rifiuti abbandonati e asfalto dissestato. Percorrere via Appia è ormai diventato un incubo quotidiano per automobilisti e motociclisti. L’arteria stradale collega diversi Comuni come Giugliano, Melito, Sant’Antimo e Aversa.

Sant’Antimo-Aversa, via Appia tra rifiuti, cantieri e allagamenti: “Strada ormai impraticabile”

I cantieri “permanenti”, come quelli per il collettore fognario, hanno complicato ulteriormente la situazione, e a breve ve ne saranno degli altri per la realizzazione del deposito dei treni dell’EAV a Giugliano. La situazione peggiora con il maltempo: i pochi scoli, spesso ostruiti dai rifiuti, causano allagamenti che aggravano le pessime condizioni della strada, rendendola pericolosa, soprattutto in direzione Aversa.

A pagarne le spese, purtroppo, sono i commercianti e il commercio locale. Le pessime condizioni dell’arteria stradale disincentivano i cittadini a frequentare la zona e a spendere nelle attività commerciali.