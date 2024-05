La Polizia Locale di Sant’Antimo ha intensificato le operazioni di controllo nel centro cittadino, rilevando numerose infrazioni e imponendo sanzioni per un totale di circa 2000 euro. Questa iniziativa rientra in un più ampio sforzo per garantire la sicurezza stradale e ridurre gli incidenti, frequentemente causati da distrazioni alla guida.

Controlli della Polizia Locale a Sant’Antimo

Dai controlli sono emerse varie infrazioni, inclusi tre casi di guida senza casco e una violazione particolarmente grave riguardante un motociclista che, oltre a non essersi fermato all’alt, guidava un veicolo privo di copertura assicurativa.

L’incremento dei controlli segue anche recenti incidenti, tra cui quello avvenuto ieri sera, quando un veicolo ha colpito un palo dell’illuminazione pubblica. Fortunatamente, l’incidente non ha causato feriti, ma pone in evidenza la necessità di una maggiore vigilanza e di misure preventive contro la distrazione alla guida.

Nonostante le infrazioni, il Comandante della Polizia Locale, Raffaele Vicchiariello, ha espresso apprezzamento verso i cittadini di Sant’Antimo. La maggior parte dei veicoli controllati possedeva regolare copertura assicurativa e documentazione in ordine, dimostrando un elevato livello di responsabilità civica, soprattutto tra coloro che guidano veicoli di vecchia immatricolazione.

I controlli verranno mantenuti, con un focus particolare nelle aree centrali dove si sono verificati incidenti stradali legati alla disattenzione alla guida. L’attenzione sarà rivolta soprattutto a coloro che utilizzano in modo inappropriato dispositivi elettronici durante la guida. Per tali infrazioni, sono previste sanzioni severe, in linea con le normative vigenti sulla sicurezza stradale.