Sant’Antimo, 34enne massacrato di botte per “uno sguardo di troppo” nei pressi della villa comunale

Accerchiato e picchiato selvaggiamente, forse per uno “sguardo di troppo”, a Sant’Antimo. Vittima dell’aggressione un 34enne incensurato. I fatti si sono verificati ieri sera nei pressi della villa comunale della città a nord di Napoli.

Giunto al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano, i medici hanno diagnosticato al 34enne diverse lesioni, alcune fratture e un trauma cranico. Se la caverà con 14 giorni di prognosi. Presso il nosocomio giuglianese sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Sant’Antimo, che hanno ascoltato la vittima nel tentativo di ricostruire l’accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, l’uomo sarebbe stato aggredito da due individui, attualmente in fase di identificazione, mentre si trovava a pochi passi dalla villa comunale. Restano da chiarire i motivi che avrebbero scatenato la violenta aggressione: non si esclude una discussione scoppiata sul momento o, appunto, uno “sguardo di troppo”. Le indagini dei militari dell’Arma sono tuttora in corso.