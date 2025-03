Un grave incidente stradale si è verificato ieri in via Francesco Verde a Sant’Antimo, dove un giovane di 19 anni, privo di patente e assicurazione, ha investito due pedoni.

Sant’Antimo, 19enne senza patente investe due donne: una è molto grave

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro. Le vittime, entrambe donne, sono state immediatamente soccorse e trasportate in ospedale; una di loro purtroppo versa in gravi condizioni.

La Polizia Municipale, sotto la guida del comandante Raffaele Vicchiariello, ha avviato le indagini per chiarire le fasi dell’incidente e accertare tutte le responsabilità del conducente. Il 19enne è stato sottoposto anche agli accertamenti tossicologici e alcolemici di rito per capire se stesse guidando sotto l’effetto di droghe o alcol.