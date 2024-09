Palpeggia la nipotina di 15 anni e tenta di convincerla ad avere un rapporto sessuale con lui. A finire in manette, su disposizione della Procura di Benevento, lo zio, un 42enne del beneventano, con destinazione ai domiciliari. L’inchiesta è partita dopo la denuncia del fratello, papà della vittima.

Sant’Agata de’ Goti, palpeggia e abusa della nipotina: arrestato zio pedofilo

Così come ricostruito dai carabinieri, la ragazzina si trovava a Sant’Agata dei Goti in vacanza quando ha subito le molestie dello zio. Si è ribellata ma a nulla sono valse le sue rimostranze. Così ha contattato via WhatsApp la madre e il fidanzato, chiedendo aiuto e raccontando le pressioni che stava subendo. La donna ha dunque raggiunto la figlia a Sant’Agata, trovando al figlia in lacrime.

È stato poi il papà della 15enne a sporgere materialmente denuncia. Ai militari la ragazza ha raccontato in modo dettagliato il comportamento dello zio, nel fascicolo di indagine sono stati acquisiti anche i messaggi che la giovane aveva inviato alla madre e al fidanzato e le testimonianze dei genitori e dei familiari accorsi in aiuto della 15enne, tra cui il fratello e la zia materna.