Sant’Anastasia è col fiato sospeso per la scomparsa di Luigi De Luca. Il giovane si è allontanato a piedi dalla propria abitazione, nei pressi di Via Dante Alighieri, non facendo più ritorno. Luigi è alto 1,88, e l’ultima volta che è stato visto indossava una camicia arancione scuro.

Sant’Anastasia, Luigi è scomparso nel nulla: “Aiutateci a trovarlo”

Dalle 2 di questa notte, la famiglia non ha più notizie del ragazzo. I carabinieri si sono prontamente attivati nella ricerca. A dare l’allarme è la pagina Facebook “Sant’Anatasia oggi”:

“AVVISO URGENTE.

Questo ragazzo di nome Luigi De Luca si è allontanato a piedi dalla propria abitazione nei pressi di Via Dante Alighieri, dicendo di voler stare un po’ da solo per questioni sue, e che sarebbe tornato presto. Purtroppo è dalle due di questa stanotte che non è più rientrato. Abbiamo allertato i carabinieri che si sono subito attivati. Chiunque abbia informazioni può chiamare il numero 3315351667, chiamate solo se avete informazioni certe. Altezza 1,88, quando è uscito aveva una camicia di un colore arancio scuro (molto scuro)”.