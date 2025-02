Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Sant’Agata de’ Goti. Giuseppe Villanova, 48 anni, è precipitato nel vuoto per decine di metri, senza avere scampo. L’incidente è avvenuto in via Reullo, alla fine del centro storico del paese.

Sant’Agata de’ Goti: precipita dal dirupo per decine di metri. Muore noto ingegnere

La vittima era un ingegnere impiegato presso un’azienda napoletana, molto conosciuto nella comunità locale. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe raggiunto la zona e sarebbe poi caduto in un profondo dirupo. Purtroppo, ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano: sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri della Stazione locale, che hanno avviato gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Sposato e padre di famiglia, Giuseppe Villanova era una persona stimata a Sant’Agata dei Goti, dove la notizia della tragedia ha lasciato sgomenta l’intera comunità. L’episodio segue un altro drammatico evento avvenuto lo scorso novembre, quando una 44enne di un centro vicino fu trovata senza vita ai piedi di un ponte tristemente noto, dal quale si era lanciata. Per recuperarne il corpo, i vigili del fuoco di Bonea e del Nucleo Saf si erano calati con le funi, portandola via da quel luogo angosciante.

Giuseppe lascia nel dolore la moglie Sandra, la figlia Irene, il papà Italia, la mamma Anna, il fratello Angelo, i cognati, i nipoti, la famiglia tutta e quanti, avendolo conosciuto, gli hanno voluto bene. La salma giungerà nella Chiesa della SS. Annunziata di Sant’Agata dei Goti alle ore 10.30 di domani venerdì 7 febbraio 2025 dove alle ore 11.00 avrà inizio il rito funebre.