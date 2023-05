Litiga col suocero, impugna la pistola e fa fuoco. Ma durante la sparatoria ferisce la fidanzata alla testa. E’ il drammatico episodio avvenuto sabato sera a Santa Maria Capua Vetere, nei pressi dell’Anfiteatro campano.

Santa Maria Capua Vetere, litiga col suocero e spara: ferisce la fidanzata

Sono le 23 nel parco “Quadrifoglio”, in corso Aldo Moro. Suocero e genero, rispettivamente F.N. e Franco I., entrambi con precedenti di polizia, litigano in maniera accesa. Al culmine dello scontro – secondo quanto riporta Casertanews – il giovane, 22 anni, in preda all’ira, afferra una pistola ed esplode 7 colpi d’arma da fuoco dalla finestra del suo appartamento con l’intenzione di colpire il suocero.

Ad avere la peggio però è la fidanzata, presente in quel momento in strada. La giovane resta ferita alla testa da un colpo. Il 22enne si spaventa, lascia l’appartamento e si dà alla fuga, mentre nel frattempo giungono sul posto ambulanza e forze dell’ordine. La ragazza viene trasportata d’urgenza al’ospedale Civile di Caserta, dove sarebbe stata sottoposta a un intervento chirurgico per l’estrazione del proiettile.

Si costituisce

Allertati i carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere si mettono alla ricerca dell’autore del folle gesto. Dopo una lunga notte il 22enne si consegna spontaneamente presso la compagnia carabinieri sammaritana. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.