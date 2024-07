Botte da orbi in spiaggia a Scauri. Ad avere la peggio un 33enne di Santa Maria Capua Vetere, gravemente ferito, e trasportato all’ospedale San Camillo di Roma.

Botte da orbi sulla spiaggia a Scauri, gravemente ferito un 33enne casertano

La vicenda risale a domenica pomeriggio, quando sulla spiaggia libera di Scauri l’uomo di 33 anni, probabilmente in stato di alterazione psico-fisica, avrebbe cominciato a inveire e aggredire sua suocera e altri suoi familiari con cui era in compagnia. In difesa di questi ultimi, sono allora intervenuti alcuni bagnanti che hanno assistito alla scena.

Un intervento esterno che però non è bastato a riportare la calma. Fino a quando uno dei presenti non ha colpito alla testa l’uomo, mandandolo k.o., probabilmente con l’ausilio di un corpo contundente.

I Carabinieri della Compagnia di Formia sono intervenuti sul posto per ricostruire la dinamica dei fatti. Il 33enne, gravemente ferito, è stato trasportato d’urgenza in eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma per ricevere cure mediche.