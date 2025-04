Arrestato sottufficiale del Corpo della Polizia Penitenziaria è stato arrestato in flagranza di reato all’interno della Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere. L’uomo è stato sorpreso a fare da “corriere” per i detenuti.

Santa Maria Capua Vetere, sottufficiale della Penitenziaria sorpreso a portare 19 cellulari e droga

Secondo quanto emerso nella fase iniziale delle indagini preliminari, l’agente penitenziario è stato bloccato cercava di introdurre nella struttura 19 telefoni cellulari, altrettanti cavi Usb, 20 alimentatori e circa 34,4 grammi di cocaina, il tutto occultato nella giacca di servizio.

Fondamentale si è rivelata l’azione pronta e scrupolosa del personale in servizio, che ha impedito l’introduzione del materiale illecito, garantendo la sicurezza e l’integrità dell’istituto penitenziario. Il 7 aprile scorso, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha convalidato l’arresto ed emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell’indagato, che dovrà rispondere delle accuse di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, introduzione illecita di telefoni cellulari per l’utilizzo da parte dei detenuti e corruzione.