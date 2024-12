Asportano la cassaforte dal supermercato Globo di via Galatina a Santa Maria Capua Vetere e si danno alla fuga. Lungo la loro strada incrociano i carabinieri e sono costretti ad abbandonare l’auto e la refurtiva.

Santa Maria Capua Vetere, rubano cassaforte dal supermercato e speronano carabinieri: tre criminali in fuga

Erano le ore 03.10 di questa notte quando la gazzella dei carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere ha ricevuto, dalla Centrale Operativa, l’indicazione di portarsi in via Galatina per un furto consumato ai danni del Supermercato Globo.

Mentre l’autoradio si apprestava a raggiungere il luogo del furto, nel percorrere via dei Romani, ha incrociato una Mazda 3 con a bordo più persone, il cui conducente, alla loro vista, dopo aver acceso i fari abbaglianti, ha accelerato speronando la pattuglia dei carabinieri, quindi finendo fuori strada.

Abbandonato il veicolo, gli occupanti si sono dati alla fuga facendo perdere le loro tracce. All’interno della Mazda, che è stata sequestrata, i carabinieri hanno rinvenuto la cassaforte asportata dal Supermercato Globo, contenente all’incirca 20.000,00 euro. I militari dell’Arma, che durante l’impatto hanno riportato lievi lesioni, sono stati medicati presso l’Ospedale di Aversa e dimessi. È scattata la caccia ai fuggitivi.