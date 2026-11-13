Un servizio mirato di controllo del territorio del 12 novembre, finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha portato alla denuncia in stato di libertà di tre persone da parte dei Carabinieri della Stazione di Santa Maria Capua Vetere, con il supporto del Nucleo Cinofili dei Carabinieri di Sarno.

Santa Maria Capua Vetere, controlli antidroga: tre persone denunciate

Nel corso dei controlli, un giovane del 2008,originario di Portico di Caserta, è stato fermato a piedi in via Galatina. Sottoposto a perquisizione personale, sarebbe stato trovato in possesso di 10,17 grammi di hashish.

Gli ulteriori accertamenti hanno riguardato un giovane del 2006, di origini egiziane e domiciliato a Santa Maria Capua Vetere, e una donna del 1979, residente nella stessa città. Le perquisizioni personali e domiciliari, eseguite con il supporto delle unità cinofile dell’Arma, avrebbero consentito di rinvenire, all’interno dell’abitazione del giovane egiziano, 16,54 grammi di hashish, suddivisi in 13 stecche avvolte in carta stagnola e occultate in uno zaino nascosto nella camera da letto.

Nell’abitazione della donna, invece, sul tavolo della sala da pranzo, i militari avrebbero trovato ulteriori 19 grammi di hashish, 30 grammi di marijuana e un bilancino di precisione, materiale ritenuto compatibile con l’ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Tutta la sostanza stupefacente rinvenuta è stata sottoposta a sequestro e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Al termine delle attività, i tre soggetti sono stati deferiti in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente.

La loro eventuale responsabilità dovrà essere accertata nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza e fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

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