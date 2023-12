La moglie lo tradisce, scoppia una lite furibonda ma ad avere la peggio è lui, costretto per due volte a ricorrere alle cure ospedaliere. È successo a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta.

Santa Maria a Vico, lite dopo il tradimento della moglie: finisce in ospedale per due volte

A raccontare la vicenda è Edizione Caserta. La vittima è un noto commerciante del casertano che avrebbe scoperto una relazione fedifraga intercorsa tra la moglie e un uomo dello stesso quartiere. Dopo le accuse mosse dall’uomo, domenica scorsa è scoppiata una lite furiosa, nel corso della quale è stata lei ad afferrare il coniuge al collo nel tentativo di strangolarlo.

Il commerciante si è fatto accompagnare all’ospedale di San Felice per le cure mediche ma non c’è stato bisogno di ricovero. Il giorno dopo sarebbe scoppiata un’altra accesa discussione e per la seconda volta l’uomo è corso in ospedale, per fortuna senza gravi conseguenze. Non si sa se la vittima abbia sporto o meno denuncia e se sul caso siano partite indagini da parte delle forze dell’ordine.