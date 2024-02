Si è svolta oggi presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere l’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari per Gennaro D.M., 34 anni. Si tratta dell’uomo arrestato domenica sera dai carabinieri di Santa Maria a Vico a seguito di un grave episodio di violenza contro sua moglie, avvenuto alla presenza dei loro figli.

Santa Maria a Vico, riceve due messaggi da uno conoscente: moglie massacrata di botte

Il pubblico ministero aveva richiesto per l’uomo il carcere. Tra i fatti contestati emerge un quadro di violenze continue, che ha raggiunto il suo apice domenica scorsa. L’episodio scatenante è stato quando la moglie ha ricevuto due messaggi da un conoscente sul suo cellulare, provocando una reazione da parte del marito che l’ha colpita ripetutamente al viso, causandole lesioni e facendola sanguinare dal naso dopo averla fatta sbattere contro l’armadio, il tutto sotto gli occhi dei loro figli.

La concessione dei domiciliari

Ulteriori capi d’accusa includono episodi passati di violenza domestica, come la segregazione forzata in casa, culminati meno di due anni fa con la fuga della donna, costretta a lanciarsi dalla finestra per sfuggire alla violenza.

Nonostante la gravità delle accuse, Gennaro D.M., difeso dall’avvocato Orlando Sgambati, ha ottenuto gli arresti domiciliari presso l’abitazione dei suoi genitori. Nei prossimi giorni gli sarà inoltre applicato un braccialetto elettronico.