Tanti auguri Emma: è questa la frase che sarà più gettonata il giorno 13 maggio 2022, in cui si ricorda Santa Emma Vergine e Martire, la cui storia e vita non sono molto diffuse. Ecco frasi e immagini da poter inviare su Whatsapp e Facebook per augurare buon onomastico.

Le frasi e i messaggi di auguri per Santa Emma

Ecco frasi e messaggi di auguri da inviare a tutte coloro che si chiamano Emma, per rendere unica questa giornata speciale.

Per il tuo onomastico avevo pensato a una frase speciale, ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le più belle, perché dette col cuore. Buon onomastico Emma!

Oggi non festeggiamo solo una cara amica ma una ragazza fantastica alla quale auguriamo un buon onomastico!

Festeggiare una persona bella come te rende una giornata come questa migliore. Tanti auguri Emma!

Potrei dimenticare tutti gli eventi segnati sul calendario ma non il tuo onomastico che è inciso indelebile nel mio cuore!

Il tuo nome mette allegria, proprio come te! Buona giornata e tanti auguri di buon onomastico Emma!

Sono le persone come te che rendono indimenticabile un giorno come questo. Infiniti auguri!

Un nome, un uomo, una garanzia. Auguri sinceri alla mia cara amica Emma.

In tanti oggi festeggeranno il tuo nome, ma in pochi sono speciali come te. Auguri Emma!

Come te non c’è nessuno, tu sei unica al mondo: cara Emma possa tu trascorrere un sereno onomastico!

Giorno di santità per te, mia cara Emma, ma solo oggi, da domani tornerai la peste di sempre.

Sei il motivo che rende questa giornata più bella. Ti auguro di trascorrerla con le persone che ti vogliono bene!

Tanti auguri Emma: per il giorno del tuo onomastico, ti auguro tanta felicità, pace e quel pizzico di fortuna che non guasta mai!

Emma sei la migliore amica che potessi desiderare. Tanti auguri per la tua festa!

Felice onomastico Emma! Davvero credevi che mi sarei dimenticato di te? Impossibile scordarsi di una persona splendida come te, auguri.

Buon onomastico mamma Emma, sei il mio orgoglio, ti voglio bene!

Un nome, una garanzia. Sei mitica! Auguri Emma!

Moglie e madre dal nome unico: auguri di buon onomastico, Emma.

Che questa giornata possa portarti felicità e gioia. Auguri Emma!

Ad una cara amica con un nome stupendo, auguro tutto il meglio che la vita ha da offrirgli. Auguri a te Emma, buon onomastico!

Tantissimi auguri di buon onomastico Emma: tu sei una persona dal cuore d’oro e festeggi il tuo nome in un giorno straordinario.

Buon onomastico Emma! Questo giorno grande felicità crea, perché è un giorno importante e come te brillante!

Buongiorno Emma, oggi è una data importante sul calendario, è un giorno di festa perchè il tuo nome si manifesta!

Oggi si festeggia il tuo nome, ma io ho ogni giorno un pretesto per festeggiare perché di te amo praticamente tutto!

Il tuo nome è una dolce poesia che nessuno potrà cancellare dalle pagine del libro della mia vita: buon onomastico tesoro!

L’amore è cieco, sordo e muto. Non guarda in faccia nessuno, non ascolta ragioni e lascia che sia il cuore a parlare… e ad urlare al mondo il tuo nome. Buon Onomastico!

Il calendario oggi dice che è Santa Emma: tra le tante che festeggiano, oggi di sicuro tu sei la più speciale! Tanti auguri!

Non c’è data né orario per ricordare l’amica Emma, perché sei una persona speciale che merita uno speciale messaggio augurale!

Auguri Emma, per un giorno da vivere intensamente come quello del tuo onomastico, affinché sia un giorno fantastico!

Auguri amore mio, a te che ogni giorno sei al mio fianco, come dice il tuo stesso nome da donna, con la tua forza e protezione!

Alla donna più forte e bella che conosco, alla donna più importante della mia vita, alla donna per eccellenza, alla mia Emma, auguro un buon onomastico!

Santa Emma: significato del nome, origini

Il nome Emma viene celebrato nella giornata del 13 maggio, così come anche il 19 aprile, momento in cui ricorre un’altra santa omonima: si tratta di Emma di Gurk, contessa di Friesach, in Austria, morta il 27 maggio 1045. Si commemora ancora con questo nome Santa E. di Sassonia, morta nel 1040, che viene ricordata sempre il 19 aprile insieme alla santa austriaca.

Il 13 maggio invece viene ricordata Santa Emma vergine e martire, la cui storia e vita non sono molto diffuse. Il significato del nome è da ricercare nel termine tedesco Amme, che vuol dire “nutrice”. Secondo altre fonti l’origine del nome e l’etimologia sono da ricercare sempre nella lingua germanico, ma significherebbero “gentile, fratena”.

Il nome Emma, infatti, significa “donna gentile, nutrice perfetta, dall’animo fraterno”.

Le immagini di auguri per Santa Emma

Ecco una serie di immagini da inviare per augurare buon onomastico a tutte quelle che si chiamano Emma.