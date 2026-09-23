Giugliano. Perseguita e minaccia di morte l’ex compagna: 53enne arrestato in hotel a Casoria

Era riuscito a sottrarsi all’arresto lo scorso 12 settembre e da allora aveva fatto perdere le proprie tracce. Le ricerche dei carabinieri, però, non si sono mai fermate. Un 53enne di Giugliano in Campania, gravemente indiziato di atti persecutori e violazione di domicilio aggravati ai danni dell’ex compagna, è stato rintracciato e arrestato in un hotel di Casoria.

53enne perseguitava la ex

La vicenda risale al 12 settembre, quando i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Giugliano si erano presentati presso l’abitazione dell’uomo per eseguire un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento era stato emesso dal Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della locale Procura, in relazione a episodi che sarebbero avvenuti tra luglio e settembre.

Al momento dell’esecuzione della misura cautelare, tuttavia, il 53enne si era reso irreperibile.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe più volte pedinato l’ex compagna, arrivando anche a minacciarla di morte. Proprio per tutelare la donna durante il periodo di latitanza del 53enne, i carabinieri avevano predisposto un’attività di monitoraggio costante e discreto.

Parallelamente sono proseguite le ricerche dell’uomo, terminate nella notte a Casoria. I militari sono riusciti a individuarlo all’interno di un hotel e hanno fatto irruzione nella struttura.

Il 53enne avrebbe tentato di nascondere la propria identità fornendo false generalità, espediente che non gli ha però consentito di evitare l’arresto. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito in carcere e resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.